ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefonda görüştü

AA - Kasım İleri - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştüğünü, ikilinin Azerbaycan ile Ermenistan'ın bölgede barışı sağlama fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.

Price, "Bakan, ABD'nin bölgesel ulaşım ve iletişim bağlantılarının açılması konusundaki yardım teklifini yineledi. Bakan Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında Tiflis'te yapılan son toplantı gibi ikili diyaloğun sürdürülmesini teşvik etti." İfadelerini kullandı.

Blinken'ın ayrıca, AB aracılığı ile yürütülen müzakerelere desteğini yeniden teyit ettiğini belirten Price, ABD'nin 1994'ten beri AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı olduğunu ve Ermenistan ile Azerbaycan'ın uzun vadeli, kapsamlı bir barış yapmasına yardımcı olmak için ikili ve benzer ortaklarla ilişki kurmaya hazır olduğunu aktardı.

Price, "Bakan Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev'i kalan tüm Ermeni tutukluları serbest bırakmaya da çağırdı." bilgisini paylaştı.

Sözcü Price ayrıca, Blinken'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Blinken'ın Paşinyan'ı da ikili diyaloğun devamı konusunda teşvik ettiğini belitten Price, Bakanın iki ülke dışişleri bakanlarının Tiflis'te bir araya helmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Price, "Bakan Blinken ayrıca, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yapılan olumlu ivme ve somut anlaşmalardan dolayı Başbakan'ı övdü." ifadelerini kullandı.

AA / Kasım İleri - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Ermenistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title