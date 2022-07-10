ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken taziyelerini iletmek üzere Japonya'ya gidecek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Temmuz'da silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziyelerini sunmaya Japonya'ya gidecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Temmuz'da silahlı saldırı sonrası yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziyelerini sunmaya Japonya'ya gidecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Asya ziyareti sonrası ülkesine geri dönmesi planlanan Blinken'ın, Abe için taziyelerini sunmak üzere Tokyo ziyareti yapacağını açıkladı. "ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın temel taşı ve hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullanan Price, Blinken'ın Japon üst düzey yetkililerle görüşeceğini aktardı. Japon hükümet yetkilisi de yarın Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Blinken ile görüşme planladığını kaydetti. Eski Japonya Başbakanı Abe, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Japonya Güncel Haberler

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