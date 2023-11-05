Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5- 6 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Pazartesi günü yapılacak olan görüşmede, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA