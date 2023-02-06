ABD Dışişleri: Amerikan arama-kurtarma ekipleri önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 79 kişilik iki takımın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini, ayrıca Türkiye ve Suriye'ye insani yardım fonu sağlayacaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 79 kişilik iki takımın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini, ayrıca Türkiye ve Suriye'ye insani yardım fonu sağlayacaklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında Price, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinde taziyede bulundu.

Price, Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile temasta olduğunu ve her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü ifade eden Price, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlerin yanında olduklarını vurguladı.

AA muhabirinin ABD'nin Türkiye'ye göndereceği arama kurtarma ekibine ilişkin sorusuna yanıt veren Price, 79 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini söyledi.

Price, "Bu yardımımızın bir unsurudur. Buna vereceğimiz daha geniş bir destek de sınırın iki tarafına sağlanacak ek fon için de çalışıyoruz." dedi.

Price ayrıca, ABD'nin, İncirlik Hava Üssü'nde kullandığı tesisleri de yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine açmaya hazır olduğunu belirtti.