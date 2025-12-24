Haberler

ABD'den "Amerikalıların görüşlerini" sansürlemeye çalıştıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Amerikalıların görüşlerinin' sansürlenmesi için dijital platformlara baskı yaptıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması uyguladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yasakların ardından benzer uygulamaların devam etmesi halinde yaptırım listesinin genişletileceğini belirtti.

Abd Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Müsteşarı Sarah B. Rogers, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Rogers, paylaşımda, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları gerekçesiyle eski Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks (GDI) Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon'a vize kısıtlaması getirildiğini belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı, bazı isimler hakkında sınır dışı işlemleri başlatabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu 5 kişinin yabancı devletler tarafından yürütülen sansür uygulamalarını desteklediği, Amerikan konuşmacıları ve şirketlerini hedef aldıkları gerekçesiyle ABD'ye girişleri, ülkede bulunmaları veya faaliyetlerinin, ABD'nin dış politikası açısından potansiyel olarak ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda, "küresel sansürün temsilcileri" olarak nitelendirilen kişilere vize kısıtlaması uygulandığını ve bu kişilerin ABD'ye girişlerinin engelleneceğini kaydeden Rubio, İç Güvenlik Bakanlığının bazı isimler hakkında sınır dışı işlemleri başlatabileceğine de işaret etti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Önce Amerika" yaklaşımı doğrultusunda Amerikan egemenliğinin ihlal edilmesine karşı net bir tutum sergilediğini vurgulayarak "Yabancı sansür aktörlerinin Amerikan ifade özgürlüğünü hedef alan ülke dışı müdahaleleri bu kapsamda değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Rubio, benzer uygulamaların devam etmesi halinde yaptırım listesinin genişletilebileceğini de vurguladı.

AB'den X'e ceza

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın, X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek Birliği "Nazi Almanyası"na benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın