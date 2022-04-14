ABD'den yeni Pakistan Başbakanı Şerif'e tebrik - Haberler

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ABD'den yeni Pakistan Başbakanı Şerif'e tebrik

AA - Hakan Çopur - Güncel
ABD'den yeni Pakistan Başbakanı Şerif'e tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı açıklama yaparak, Şerif'in Başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla tebriklerini dile getirdi.

Pakistan'ın 75 yıldır ABD'nin çeşitli alanlarda önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Blinken, "ABD, yeni seçilen Başbakan Şahbaz Şerif'i tebrik ediyor, Pakistan hükümetiyle uzun soluklu işbirliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Pakistan'ın her iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirtti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu ile İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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