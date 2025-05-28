ABD'den Yabancı Sansürcülere Yeni Vize Kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'lileri "sansürlemeye" çalışan yabancı kişi ve kurumlara yönelik yeni vize kısıtlaması getireceklerini duyurdu.

Bakan Rubio, ABD'nin vize uygulamalarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Rubio, uzun süredir ABD'lilerin ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için yabancı yetkililerce suçlandığını veya para cezasına çarptırıldığını belirtti.

ABD'lileri bu şekilde "sansürleyen" kişi ve kurumlara yönelik yeni bir vize kısıtlaması geleceğini duyuran Rubio, "ABD'lilerin haklarını baltalamak için çalışan yabancılar ülkemize seyahat etme ayrıcalığına sahip olmamalıdır." ifadesini kullandı.