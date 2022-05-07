ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı - Haberler

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ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

AA - Hakan Çopur - Güncel
ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı.

150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

Biden ayrıca 33 milyar dolarlık Ukrayna savunma paketinin de Kongre'den bir an önce geçmesinin Kiev'e sağlanacak desteklerin geç kalmaması bakımından önemli olduğuna işaret etti.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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