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ABD'den Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım

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ABD'den Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolara kadar yardım desteği açıkladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolara kadar yardım desteği açıkladı.

Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında 50 milyon dolarlık yardım yapma yetkisi verdi.

Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'deki depremlerden kaynaklanan beklenmedik acil mülteci ve göç ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Biden, ABD Mülteci ve Göç Acil Yardım Fonu'ndan (ERMA), Göç ve Mülteci Yardım Yasası (MRAA) kapsamında 50 milyon dolara kadar yardım sağlanmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunu kaydetti.

Biden, yardımların, ev sahibi topluluklar dahil, depremlerden etkilenen mültecilere ve yerlerinden edilmiş kişilere yardım sağlamak için uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına yapılan katkılar ile Dışişleri Bakanlığına bağlı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu'nun idari giderlerinin ödenmesini kapsadığını belirtti.

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Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Türkiye Suriye Güncel Haberler

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