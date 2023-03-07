ABD'den Tunus'taki düzensiz göçmen tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkesine göç eden Afrikalıların kontrol altına alınması gerektiği yönündeki açıklamasının kaygı verici olduğu ve Tunus'un geçmişinde mültecilere ve göçmenlere gösterdiği cömertlikle bağdaşmadığı açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkesine göç eden Afrikalıların kontrol altına alınması gerektiği yönündeki açıklamasının kaygı verici olduğu ve Tunus'un geçmişinde mültecilere ve göçmenlere gösterdiği cömertlikle bağdaşmadığı açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Tunus lideri Said'in Afrikalı göçmenleri ülkenin demografisini değiştirmekle suçlamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Said'in Sahra Altı Afrika'dan Tunus'a gelen göçmenlerle ilgili açıklamalarından ve son haftalarda göçmenlerin keyfi olarak tutuklandığına dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bu sözler, Tunus'un uzun yıllara dayanan cömertliği, mültecileri, sığınmacıları ve göçmenleri barındırma ve koruma geçmişiyle bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenlere yönelik şiddet haberlerinin de kaygı verici olduğunu belirten Price, Tunus makamlarını mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin haklarını korumaya yönelik uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdıklarını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in açıklamaları tartışmaya neden olmuştu

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçle "Tunus'un demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğini" belirterek, bunun kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Açıklamanın başta Afrika Birliği olmak üzere birçok ülke tarafından kınanması üzerine Tunus Cumhurbaşkanlığı iddiaları reddetmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus, saygın bir Afrika ülkesidir ve bundan şeref duyuyoruz. Afrikalılar bizim kardeşimizdir. Tunus, Afrikalı kardeşlerinin maruz kaldığı insan kaçakçılığına tüm imkanlarıyla karşı koymuştur. Tunus, bu rezil olayla (insan kaçakçılığı) Afrikalıların kurban olmasını kabul etmemiştir ve etmeyecektir. " ifadelerine yer verilmişti.

Afrika ülkelerinden Tunus'a gelen öğrencilere oturum izni sağlanması konusunda kolaylık sağlanacağı ve bir yıl oturum izni verileceği kaydedilen açıklamada, Afrikalılara oturum izninin 3 aydan 6 aya çıkarılacağı ve ülkelerine dönmek isteyen Afrikalıların diplomatik temsilcilikleriyle irtibata geçmeleri halinde kolaylık sağlanacağı bildirilmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.