ABD'den tahıl koridoru anlaşması nedeniyle Ankara'ya övgü, Suriye operasyonu konusunda uyarı - Haberler

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ABD'den tahıl koridoru anlaşması nedeniyle Ankara'ya övgü, Suriye operasyonu konusunda uyarı

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika Birleşik Devletleri, 'tahıl koridoru' anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin katkılarına övgüde bulundu ancak Ankara'nın olası Suriye operasyonuna karşı uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri, 'tahıl koridoru' anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin katkılarına övgüde bulundu ancak Ankara'nın olası Suriye operasyonuna karşı uyardı.

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Suriye Ankara Güncel Haberler

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