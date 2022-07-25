ABD'den tahıl koridoru anlaşması nedeniyle Ankara'ya övgü, Suriye operasyonu konusunda uyarı
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Amerika Birleşik Devletleri, 'tahıl koridoru' anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin katkılarına övgüde bulundu ancak Ankara'nın olası Suriye operasyonuna karşı uyardı.
Amerika Birleşik Devletleri, 'tahıl koridoru' anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin katkılarına övgüde bulundu ancak Ankara'nın olası Suriye operasyonuna karşı uyardı.
DailyMotion.com / Güncel