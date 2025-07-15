ABD'den Suriye Süveyda'daki Çatışmalara Müdahale Çağrısı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda'daki çatışmaların taraflarıyla temasta olduklarını açıkladı.

Büyükelçi Barrack, Suriye'nin güneyindeki gelişmelere ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Suriye'de sükunetin sağlanması ve verimli entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesi için tüm taraflarla aktif şekilde temas halindeyiz. Süveyda'daki son çatışmalar tüm taraflar için endişe vericidir ve Dürziler, Bedevi kabileler, Suriye hükümeti ve İsrail kuvvetleri için barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanan Barrack, yanlış yönlendirme, karışıklık ve iletişimin zayıflığının, tüm tarafların çıkarlarının barışçıl ve dikkatli şekilde dahil edilmesini sağlamada karşılaşılan en büyük zorluk olduğuna dikkati çekti.

Barrack, sükunet ve entegrasyon yolunda ilerlemek için tüm taraflarla doğrudan, aktif ve verimli görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

Süveyda bölgesindeki olaylar

Süveyda'da 2 gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam 5 hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün Süveyda'da şehirdeki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle varılan anlaşma doğrultusunda ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.