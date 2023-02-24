ABD'den savaşın yıl dönümünde Rusya'ya yeni yaptırımlar

NEW ABD, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümü kapsamında, üçüncü ülke aktörlerinin de dahil olduğu Rusya'ya destek veren 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

NEW ABD, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümü kapsamında, üçüncü ülke aktörlerinin de dahil olduğu Rusya'ya destek veren 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Beyaz Saray, Rusya- Ukrayna savaşının yıl dönümü kapsamında Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar ve Ukrayna'ya verilecek yardımlarla ilgili bilgi notu paylaştı.

Savaş nedeniyle Rusya'nın kilit sektörlerine kapsamlı yaptırımlar uygulanacağı belirtilen bilgi notunda, Rusya'ya destek veren Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki hem Rus hem de üçüncü ülke aktörlerini içeren 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

100'ü aşkın Rus metali, minerali ve kimyasal ürünü için gümrük tarifeleri artırılacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'ye ithal edilen bazı Rus ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini artırmak için bir kararname imzalayacağı da belirtilen bilgi notunda, bununla ABD'nin Rusya'ya bağımlılığı azaltılırken Kremlin'e gelir sağlayan kilit Rus ürünlerinin hedeflendiği kaydedildi.

Bilgi notunda, yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde 100'den fazla Rus metali, minerali ve kimyasal ürünü için tarifelerin artırılacağı aktarıldı.

Rusya'da eritilen veya dökülen alüminyumun ABD pazarına girmesinin de maliyetlerinde önemli ölçüde artışa gidileceği belirtilen bilgi notunda, Rusya'nın ekonomisini kötüleştirmek için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla elindeki tüm ekonomik araçları kullanmak üzere çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Enerji ve ticaret alanındaki yaptırımlar

Bilgi notunda, Rus finans kuruluşlarının yanı sıra Ukrayna'da gayrimeşru faaliyet gösteren Rus yetkililerinin de hedefte olacağı belirtildi.

Yaptırımların Rusya'nın savunma ve teknoloji endüstrisiyle bağlantılı aktörlere de uygulanacağı belirtilen bilgi notunda, ayrıca piyasadaki aksamaları en aza indirmek için mevcut üretimi etkilemeyecek şekilde, Rusya'nın gelecekteki enerji kabiliyetlerinin de hedef alınacağı kaydedildi.

Bilgi notunda, Ticaret Bakanlığının da Rusya'ya ihracatın kısıtlanması yönünde adımlar atacağı ifade edildi. Bu kapsamda Çin dahil 90 Rus ve üçüncü ülke şirketinin Rusya'yı desteklemek için yaptırımlardan kaçınma faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle kara listeye alınacağı ve bu şirketlerin ABD yazılımı kullanıp kullanmamalarına bakılmaksızın yarı iletkenleri satın almasının yasaklanacağı bildirildi.

Bu kapsamda İran yapımı dronların Ukrayna'daki savaş alanlarına girmesini engelleyecek bir dizi adımların da atılacağı aktarıldı.

G7 liderlerinin bugün Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak üzere toplanacağı belirtilen bilgi notunda, yaptırımların denetimiyle ilgili ilk yıl ABD'nin başkanlık edeceği bir "Uygulama Koordinasyon Mekanizmasının" kurulacağı bilgisi paylaşıldı. Bugünkü toplantıda, Rusya'nın enerji, madencilik, finans, savunma ve sanayi sektörlerine karşı ekonomik baskı önlemlerine yönelik yeni taahhütlerin de oylanacağı belirtildi.

Ukrayna'ya ek yardımlar

Bunların yanı sıra Kongre'de iki partinin de desteği sayesinde, sağlık, eğitim ve acil ihtiyaçların karşılanması için bu hafta Ukrayna'ya 9,9 milyar dolarlık finansmanın sağlanmaya başlandığı kaydedildi. Söz konusu bütçe desteğinin, Dünya Bankasının ilgili mekanizması aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

G7'nin Ukrayna'ya ekonomik destek taahhüdünü 2023 için 39 milyar dolara çıkardığı ifade edilen bilgi notunda, G7 liderlerinin, maliye bakanlarına, Ukrayna'ya ekonomik destek sağlanması için IMF ve diğer kurumlarla birlikte çalışmaya devam etmeleri talimatını verdiği kaydedildi.

Bilgi notunda ayrıca Rusya'nın, saldırılarıyla enerji altyapısına zarar verdiği Ukrayna'ya mart ayında elektrik iletim şebekesi ekipman sevkiyatı yapılacağı bildirildi. Biden yönetiminin bu kapsamda 250 milyon dolara kadar ek acil durum enerji yardımı sağlamayı planladığı bildirilen bilgi notunda, Moldova'ya da 300 milyon dolara kadar acil enerji yardımı planlandığı aktarıldı.

Rusya'ya yönelik soruşturmalar desteklenecek

Bilgi notunda, ABD'nin, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Ukrayna Başsavcılığı tarafından yürütülenler dahil "Rus zulmüne yönelik bir dizi soruşturmayı" desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Notta, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, BM Güvenlik Konseyinin bugün düzenlenecek "Ukrayna'da Barış ve Güvenliğin Korunması" konulu bakanlar düzeyindeki toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yeniden teyit edeceği bilgisi de paylaşıldı.?????