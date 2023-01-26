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ABD'den Rusya destekli Wagner Grubu'na yeni yaptırım

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ABD'den Rusya destekli Wagner Grubu'na yeni yaptırım

ABD yönetimi, Rusya destekli Wagner Grubu'nu "önemli bir ulusötesi suç örgütü" olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine ekledi.

ABD yönetimi, Rusya destekli Wagner Grubu'nu "önemli bir ulusötesi suç örgütü" olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner Grubu "önemli bir ulusötesi suç örgütü" olarak tanımlandı.

Wagner Grubu ile bağlantılı 8 kişi, 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kararla Ukrayna'daki savaşı destekleyen altyapının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Rus savunmasıyla ilgili kuruluşları destekleyen kişilerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, "Wagner personeli, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'de toplu infazlar, tecavüz, çocuk kaçırma ve fiziksel taciz dahil olmak üzere devam eden ciddi suç faaliyetlerine karıştı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın yaptırım listesine aldığı kuruluşlar arasında, Rusya merkezli teknoloji şirketi Terra Tech ile Çin merkezli Spacety China da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kremlin yönetiminin Ukrayna'ya karşı "haksız savaşını" sürdürmek için Wagner Grubu aracılığıyla da olmak üzere "çaresizce" silah ve destek aradığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Wagner Grubu ve Prigozhin ile bağlantılı bir kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Wagner grubu

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu; Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor.

Putin'in yakın çevresinde yer alan Prigozhin, ABD'de seçimleri etkileme girişimi nedeniyle de Amerikan finansal yaptırımlar listesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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