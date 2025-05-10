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ABD'den Pakistan ve Hindistan Arasındaki Gerilime İlişkin Çağrı

ABD'den Pakistan ve Hindistan Arasındaki Gerilime İlişkin Çağrı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefon görüşmesinde Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir'e, İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin azaltılması için çağrıda bulundu. Görüşme, Hindistan'ın Pakistan'daki hava limanlarına düzenlediği füze saldırılarının ardından gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Munir'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Rubio'nun İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi için her iki ülkeye çağrı yaptığı vurgulanan açıklamada, Rubio'nun Pakistan ile Hindistan arasında gelecekte yeni çatışmaların yaşanmaması için yapıcı görüşmelerin başlatılması konusunda ABD'nin yardımını ilettiği ifade edildi.

Pakistan basınında görüşmeye ilişkin yer alan haberlerde, Munir'in Hindistan'ın saldırılarını durmaması halinde İslamabad'ın "daha sert yanıtlar vereceği" mesajını dile getirdiği aktarıldı.

Rubio ile Munir arasındaki telefon görüşmesinin, bu sabah Hindistan'ın Pakistan'daki 3 ayrı hava limanına füze saldırısı düzenlemesiyle artan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın sabah erken saatlerde biri başkent İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi şehrindeki Nur Han olmak üzere 3 ayrı hava limanına füzelerle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Ordudan yapılan açıklamada, Pakistan'ın bu saldırılara karşılık verdiğini ve Hindistan'da 4 havalimanının hedef alındığı ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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