ABD'den NATO'ya Destek: Hava Sahası İhlallerine Tepki

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, NATO topraklarının her karışını savunacaklarını söyledi.

Shea, "Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik Tehditler" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine değindi.

Washington'un hava sahası ihlalleri karşısında NATO müttefiklerinin yanında yer alacağını vurgulayan Shea, "ABD, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi kapsamında Polonya ve diğer NATO müttefikleriyle istişarede bulunmaktadır. Emin olun, NATO topraklarının her karışını savunacağız." ifadelerini kullandı.

Shea, bu tür ihlallerin ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yürüttüğü "olağanüstü çabalara" yardımcı olmadığını belirtti.

ABD'li diplomat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkan Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden sonra Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmasını, ABD'nin savaşı bitirme yönündeki "iyi niyetli çabalarına büyük saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Shea, "Rusya'yı, Ukraynalı meslektaşlarıyla doğrudan müzakereler yoluyla düşmanlıklara derhal son vermeye çalışarak diplomasiye olan bağlılığını yenilemeye ve yerine getirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Rusya, Polonya'nın elinde hiçbir kanıt olmadığını iddia etti

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da konuşmasında, Moskova yönetiminin Polonya'ya yönelik bir hava sahası ihlalinde bulunmadığını, Polonya'nın bu iddiasını "kanıtlayamadığını" savundu.

Varşova yönetiminin söz konusu İHA'ların Ukrayna topraklarından da uçmuş olabileceğini kabul ettiğine dikkati çeken Nebenzia, "Polonya, hiçbir kanıt sunmadan aceleyle Rusya'yı suçladı." dedi.

Nebenzia, "Eğer bu (olay) gerçekten 10 kilogram ağırlığındaki bir İHA savaş başlığının patlaması olsaydı, herhangi bir askeri uzman sonuçların farklı olacağını doğrulayacaktır." ifadesini kullandı.

Rus İHA'larının menzilinin Polonya topraklarına uçacak düzeyde olmadığını öne süren Nebenzia, bu konuda Polonya makamlarıyla istişareye açık olduklarını dile getirdi.

Nebenzia, "Rusya Federasyonu'nun iddia edilen saldırganlığı hakkında diğer Avrupa başkentlerinden de histerik çıkışlar duyuluyor. Tüm bunlar amacı Ukrayna çevresindeki dış seferberliği sürdürmek ve müttefikleri kışkırtmaya, yeni silahlar sağlamaya devam etmek olan bilgilendirme kampanyasına çok benziyor." diye konuştu.

Rusya tarafından Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.