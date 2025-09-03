ABD'den Messina Boğazı Köprüsü Projesi'ne İtiraz

İtalya'da Sicilya Adası ile ana karayı birbirine bağlayacak Messina Boğazı Köprüsü Projesi'nin, NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma taahhüdü kapsamında gösterilmesi fikrine ABD'den itiraz geldi, İtalya ise "NATO fonlarının köprü projesi için kullanılmayacağı" yanıtını verdi.

İtalya'da yapımı uzun süredir gündemde olan ve en sonunda geçen ay Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin inşası için nihai onay verdiği Messina Boğazı Köprüsü, halihazırda ülke içinde tartışılırken bu kez de ülke dışından farklı açıdan tartışmaya konu oldu.

İtalya'da bir süredir gündemde yer alan, Meloni hükümetinin 13,5 milyar avroya mal olması beklenen köprüyü "stratejik güvenlik altyapı projesi" olarak sunup NATO üyelerinin Lahey Zirvesi'nde kabul ettiği savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarma taahhüdü çerçevesinde göstereceği iddialarına ABD'den itiraz geldi.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Bloomberg'e verdiği röportajda, Avrupalı ??müttefiklerini, haziran ayında üzerinde anlaşılan yüzde 5'lik GSYİH savunma harcaması hedefine ulaşmak için "yaratıcı muhasebe" yöntemlerinden kaçınmaları konusunda uyardı.

Büyükelçi Whitaker, yüzde 5'in "stratejik askeri değeri olmayan köprüler" için yapılan harcamaları kapsamaması gerektiğini söyledi.

Whitaker'ın bu değerlendirmesine İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yanıt geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Messina Boğazı Köprüsü, halihazırda tamamen devlet kaynaklarıyla finanse ediliyor ve herhangi bir savunma fonu ayrılmıyor. Şu anda NATO kaynaklarının olası kullanımı gündemde değil ve her şeyden önce mutlak bir zorunluluk değil." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'da yapımı uzun yıllardır gündemde olan proje

İtalya'da ilk olarak 1950'li yılların başında gündeme gelen Messina Boğazı Köprüsü, birçok kez projelendirilmesine karşın, çoğu kez finansman sıkıntısı nedeniyle inşaat safhasına geçememişti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, geçen ay nihai onay verdiği proje kapsamında toplam uzunluğu 3,6 kilometreyi bulan asma köprünün inşa edilmesi planlanıyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, projenin nihai onay almasının ardından 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "(Messina Boğazı Köprüsü) Dünyanın en uzun tek açıklıklı köprüsü olacak. Bu alanda şu anda Türkiye'deki köprü (Çanakkale 1915 Köprüsü) ilk sırada bulunuyor, sonra Japonya'daki, sonra da Çin'deki köprü geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan basınında geçen haziran ayında Meloni hükümetinin Messina Boğazı Köprüsü Projesi'ni savunma ve güvenlik için "stratejik değer" olarak tanımlama fikrinin bulunduğu haberleri yer almıştı.