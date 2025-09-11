Haberler

ABD'den Lübnan Ordusuna 14,2 Milyon Dolar Güvenlik Yardımı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine 14,2 milyon dolar değerinde güvenlik yardımı paketi onayladı. Paketle, Lübnan ordusunun Hizbullah gibi gruplara karşı askeri altyapıları etkisiz hale getirme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkanlık Çekme Yetkisi kapsamında sağlanan paketle, Lübnan ordusunun Hizbullah gibi gruplara ait askeri altyapıları etkisiz hale getirme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, 14,2 milyon dolar değerindeki yardım paketinde, farklı tiplerde patlayıcı, elektrikli ve elektriksiz kapsüller, zaman ayarlı fünyeler, jeneratör ve ulaşım desteği gibi teçhizatın yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Lübnan ordusunun devriye faaliyetleri yürütebilmesi, patlamamış mühimmatın güvenli şekilde imha edilmesi ve Hizbullah'a ait silah depolarının ortadan kaldırılması için kapasitenin güçlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
