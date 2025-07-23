ABD'den Lübnan'a Silahların Toplanması İçin Harekete Geçme Çağrısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan'da silahların yalnızca devletin elinde toplanması için bir hükümet kararının gerekli olduğunu belirterek Lübnan hükümetine "harekete geçme" çağrısı yaptı.

Barrack, başkent Beyrut'ta Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Barrack, Lübnan hükümetine hitaben, "İstikrar temel unsurdur, size kimse yardım etmeye gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Silahların devletin elinde toplanmasının "yasada yer aldığını ve bunun uygulanması gerektiğini" söyleyen Barrack, "Silahların toplanması ve saldırıların durdurulması için hükümetin bir karar alması gerekiyor." dedi.

"Hükümet ne yapmak istediğine karar vermeli"

Tüm silahlı grupların silahsızlandırılması için diyaloğun gerekli olduğuna dikkat çeken Barrack, "Hükümet ne yapmak istediğine karar vermeli. Biz de komşu ülkelerden ve dünyadan destek sağlayabiliriz." diye konuştu.

Barrack, uluslararası desteğin Lübnan'da "istikrarın sağlanması" koşuluna bağlı olduğuna işaret ederek, "İstikrar olmalı. Sadece ABD değil, Körfez ülkeleri ve komşu ülkeler de Lübnan'a yardım etmek istiyor. Ancak yardım için önce Lübnanlıların istikrarı sağlaması gerek." ifadelerini kullandı.

ABD Özel Temsilcisi Barrack, İsrail ile ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını engelleyen "sorunlar" bulunduğunu yineledi ancak bu sorunların ne olduğuna ilişkin detay vermedi.

ABD'nin Hizbullah'ı silahsızlandırma önerisi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.