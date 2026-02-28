ABD'den Beyrut'a "Saldırı olmazsa İsrail Lübnan'a karşı gerilimi tırmandırma niyetinde değil" mesajı

ABD'nin Beyrut yönetimine "Lübnan tarafından herhangi bir saldırı olmadığı sürece İsrail'in Lübnan'a karşı gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığı" yönünde bir mesaj ilettiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldı.

Mesajda, "Lübnan tarafından herhangi bir saldırı olmadığı sürece İsrail tarafının Lübnan'a karşı durumu tırmandırma niyetinde olmadığı" belirtildi.

Öte yandan Hizbullah, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, Tahran ile "dayanışma" içinde olduklarını açıklamıştı. Ancak açıklamada, Hizbullah'ın İran'ın misillemelerine dahil olup olmayacağına dair doğrudan bir sinyal verilmemişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.