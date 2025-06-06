ABD'den Kuzey Kore ve Rusya'ya Askeri Destek Uyarısı

ABD'den Kuzey Kore ve Rusya'ya Askeri Destek Uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri destek sağlamasını ve bu destek karşılığında Rusya'nın Kuzey Kore'ye yaptığı yardımlara son vermesi gerektiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri destek sağlamasına ve Moskova'nın bu desteğe karşılık yaptığı yardımlara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, günlük basın toplantısında konuştu.

Pigott, " Kuzey Kore'nin savaşa doğrudan müdahil olması, Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri birlik göndermesi ve Rusya'nın Kuzey Kore'ye karşılığında sağladığı her türlü desteğin sona ermesi konusunda endişelerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Daha önce Kuzey Kore ve Rusya'ya ilişkin birçok kez açıklama yaptıklarını hatırlatan Pigott, "Daha önce de söylediğimiz üzere, Kuzey Kore gibi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na katkıda bulunan üçüncü ülkeler bu savaşta sorumluluk taşımaktadır." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 Haziran'da, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu???????'yu ağırlamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, tarafların uluslararası meselelerin yanı sıra Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili işbirliğini ele aldıkları aktarılmıştı.

Kim, ziyaretin ardından dün yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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