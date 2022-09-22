ABD'den küresel halk sağlığı fonuna 6 milyar dolar bağış sözü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulundu.

Biden, ABD'nin ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.

ABD'nin Küresel Fon'un kurucu üyesi olmasından gurur duyduğunu belirten Biden, diğer bağışçı ülkelerin katılımıyla son 20 yılda ihtiyaç sahibi ülkelerde 50 milyon hayatı kurtardıklarını ve HIV, tüberküloz ile sıtmanın ölüm oranını önemli ölçüde azalttıklarını kaydetti.

Biden, konferansa katılan liderlere teşekkür ederek, "Tüm toplulukların sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak, en azından sağlıklı ve güçlü olmak için bir şansa sahip olmaları için ortaklarla birlikte çalışmak konusunda bir belirsizlik yok." dedi.

Konferans sırasında katılımcı ülkelerin taahhütte bulunduğu bağış miktarının üzerine ABD Kongre'si ile birlikte çalışarak Küresel Fon için 6 milyar dolar daha katkıda bulunacaklarını duyuran Biden, böylelikle programda toplanan toplam bağış miktarının 14 milyar dolar olacağını belirtti.

Biden, "Bu, önümüzdeki 4 yıl içinde, 20 milyon daha hayat kurtaracak, hastalıklardan yüzde 64 oranında ölümleri azaltacak, özellikle çok daha tehlikeli zamanlardaki çalışmaları için çok özel teşekkürü hak eden, ön saflardaki sağlık çalışanlarının gelişmelerini destekleyecek bir yatırımdır." diye konuştu.

Dünyadaki sağlık eşitsizliklerini azaltma çabalarının hızlandırılması çağrısında bulunan Biden, AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıkları tamamen sona erdirmek için kimseyi geride bırakmamanın tam zamanı olduğunu ifade etti.