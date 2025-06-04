ABD'den Küba'ya Vize Kısıtlaması

LOS ANGELES, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bazı Orta Amerikalı hükümet yetkililerine Küba'nın sağlık misyonu programlarıyla bağlantıları nedeniyle vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Salı günü yaptığı açıklamada söz konusu kısıtlamaya tabi olacak yetkililerin adlarını açıklamayan Rubio, bu kişilerin, Kübalı işçilerin zorla çalıştırılıp sömürüldüğü sağlık programlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Rubio, "Bu önlemler, sömürü amaçlı bu uygulamaları destekleyen ve sürdürenlerin hesap verebilirliğini sağlama amaçlıdır" dedi.

Küba yönetimi ise uzun yıllardır bu yöndeki suçlamaları reddediyor.

Vize kısıtlamalarının, ilgili kişilerin aile üyelerini de kapsadığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, şubat ayı sonlarında da bazı mevcut ya da eski Küba hükümet yetkililerine yönelik ek vize kısıtlamaları getirmişti. Söz konusu kişilerin, özellikle sağlık alanında çalışanlar olmak üzere işçileri yurtdışına gönderme faaliyetleri içeren işgücü programında görev aldığı belirtiliyor.