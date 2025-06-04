ABD'den Küba'ya Vize Kısıtlaması

ABD'den Küba'ya Vize Kısıtlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bazı Orta Amerikalı hükümet yetkililerine Küba'nın sağlık misyonu programlarıyla bağlantıları nedeniyle vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı. Kısıtlamalar, Kübalı işçilerin zorla çalıştırıldığı sağlık programlarıyla bağlantılı kişileri kapsıyor.

LOS ANGELES, 4 Haziran (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bazı Orta Amerikalı hükümet yetkililerine Küba'nın sağlık misyonu programlarıyla bağlantıları nedeniyle vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Salı günü yaptığı açıklamada söz konusu kısıtlamaya tabi olacak yetkililerin adlarını açıklamayan Rubio, bu kişilerin, Kübalı işçilerin zorla çalıştırılıp sömürüldüğü sağlık programlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Rubio, "Bu önlemler, sömürü amaçlı bu uygulamaları destekleyen ve sürdürenlerin hesap verebilirliğini sağlama amaçlıdır" dedi.

Küba yönetimi ise uzun yıllardır bu yöndeki suçlamaları reddediyor.

Vize kısıtlamalarının, ilgili kişilerin aile üyelerini de kapsadığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, şubat ayı sonlarında da bazı mevcut ya da eski Küba hükümet yetkililerine yönelik ek vize kısıtlamaları getirmişti. Söz konusu kişilerin, özellikle sağlık alanında çalışanlar olmak üzere işçileri yurtdışına gönderme faaliyetleri içeren işgücü programında görev aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.