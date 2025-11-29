ABD'den Karayiplerde Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik Karayipler'deki operasyonlarının "ölümcül ve kinetik" olduğunu savundu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada askeri personeli itibarsızlaştırmak üzere yalan haberlerin yayımlandığını belirtti.

Bu operasyonların özellikle "ölümcül ve kinetik" nitelikte yürütüldüğünü savunan Hegseth, amaçlarının uyuşturucunun ülkeye girişini engellemek, kaçakçılık yapan tekneleri imha etmek ve kaçakçılık faaliyetinde bulunanları öldürmek olduğunu bildirdi.

Hegseth, öldürdükleri her uyuşturucu kaçakçısının "Yabancı Terörist Örgütler" lisesinde yer alan grupla bağlantılı olduğunu, Joe Biden yönetiminin daha yumuşak yaklaşımı tercih ettiğini, Trump yönetiminin ise doğrudan saldırıya geçtiğini kaydetti.

Karayipler'deki operasyonlarının hem ABD hem de uluslararası hukuk uyarınca yasal olduğunu savunan Hegseth, "Tüm eylemler, silahlı çatışma hukukuna uygundur ve komuta zincirinin her kademesindeki en iyi askeri ve sivil hukukçular tarafından onaylanmıştır." ifadesini kullandı.

CNN'den saldırıların ölümcül olmadığı iddiası

CNN'e isminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklar, ABD'nin 2 Eylül'de Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle tekneye düzenlediği ilk saldırıda tüm hedeflerin etkisiz hale getirilememesi üzerine ikinci kez saldırıya geçtiğini ileri sürdü.

İlk saldırının tekneyi kullanılamaz hale getirdiği fakat askeri personelin hayatta kalanların olduğunu belirlediği, ikinci saldırıyla 11 kişinin öldürüldüğü ve teknenin sulara gömüldüğü iddia edildi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.