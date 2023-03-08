ABD'den İsrail'in 6 Filistinliyi öldürdüğü Cenin saldırısına destek

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 6 Filistinliyi öldürdüğü ve 26 kişiyi yaraladığı saldırısını, "İsrail'in kendini savunma hakkını" öne sürerek destekledi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 6 Filistinliyi öldürdüğü ve 26 kişiyi yaraladığı saldırısını, "İsrail'in kendini savunma hakkını" öne sürerek destekledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Cenin şehrinde İsrail'in 6 Filistinliyi öldürdüğü olaya ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"İsrail savunma güçleri, kamuoyuna 26 Şubat'ta iki İsrailliyi öldüren bir teröristi takip ettiklerini açıklamıştı. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu terör örgütleri dahil İsrail'in tüm saldırganlıklara karşı halkını ve topraklarını savunma hakkına sahiptir."

Sözcü, son günlerde İsrail'e karşı açık terör tehditleri olduğunu iddia ederken, Batı Şeria'da hızla artan şiddetten de endişe duyduklarını söyledi.

Price, "Daha fazla insanın hayatını kaybetmesini engellemek için tarafları derhal adım atmaya teşvik ediyoruz." dedi

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürmüş, 26 kişiyi yaralamıştı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri, mülteci kampındaki baskında henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen bir evi kuşatmıştı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, kuşatma altındaki evin İsrail askerleri tarafından bombalandığını aktarmıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, baskında, 26 Şubat'ta Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen ve 2 İsrailli yerleşimcinin öldürüldüğü saldırının sorumlusu olduğu öne sürülen Abdulfettah Haruşa adlı Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu ayrıca, Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında 2 insansız hava aracının (İHA) düştüğünü aktarmıştı ancak öldürülen diğer 5 Filistinliye ilişkin ayrıntıya açıklamada yer verilmemişti.