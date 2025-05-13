ABD'den İran'ın nükleer araştırmalarına yönelik yeni yaptırımlar

ABD, İran'ın nükleer araştırmalarıyla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer araştırmalarıyla bağlantılı kişi ve kuruluşlara uygulanması planlanan yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'ın Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu'na (SPND) bağlı faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

SPND'ye bağlı "Şehit Kerimi Grubu"nun başkanı Muhammed Rıza Sıddıki Sabir'in "nükleer patlayıcı cihazların geliştirilmesine yönelik araştırma ve testleri içeren projelerle bağlantılı" olduğu belirtilen açıklamada, nükleer bilimci Ahmed Hakikat Teleb'in de bilimsel uzmanlığını İran'ın nükleer araştırmaları kapsamında kullandığı vurgulandı.

Açıklamada, SPND'de üst düzey yetkili olan Teleb'in, ayrıca nükleer araştırmalar üzerinde çalışan İranlı araştırmacılarla koordinasyon sağladığı aktarıldı.

Aynı kurumla uzun süredir bağlantılı bir başka isim olan Muhammed Rıza Mehdipur'un "Şehid Çamran Grubu" başkanı olduğu ve nükleer ile patlayıcı araştırmalarını desteklediği belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında, SPND'ye bağlı "Fuya Pars Prospective Technologists" (Ideal Vacuum) şirketinin de yer aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şirketin nükleer silah araştırma ve geliştirmede kullanılabilecek ekipmanları yabancı tedarikçilerden temin etmeye ve yerli olarak üretmeye yönelik çabalarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu kişi ve kuruluşların, "kitle imha silahlarının yayılmasına maddi katkıda bulunan veya maddi katkıda bulunma riski taşıyan faaliyet ya da işlemlerde bulunmak veya bulunmaya teşebbüs etmek" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bu adımın İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını sınırlamaya yönelik olduğu kaydedildi.