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ABD'den İran ile Bağlantılı Bir Türk ve Şirketine Yaptırım

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ABD Maliye Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı ve silah programlarına parça ve ekipman sağlamadaki rolleri gerekçesiyle dört kuruluş ve üç kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Maliye Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı ve silah programlarına parça ve ekipman sağlamadaki rolleri gerekçesiyle dört kuruluş ve üç kişiyi yaptırım listesine aldı. Yaptırım uygulananlar arasında Türkiye'den bir kişi ve şirketi de var. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri İnsansız Hava Aracı Maliye Bakanlığı İran Güncel Haberler

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