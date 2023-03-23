ABD'den İran ile Bağlantılı Bir Türk ve Şirketine Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı ve silah programlarına parça ve ekipman sağlamadaki rolleri gerekçesiyle dört kuruluş ve üç kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Maliye Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracı ve silah programlarına parça ve ekipman sağlamadaki rolleri gerekçesiyle dört kuruluş ve üç kişiyi yaptırım listesine aldı. Yaptırım uygulananlar arasında Türkiye'den bir kişi ve şirketi de var. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor