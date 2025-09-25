ABD'den Irak-Türkiye Petrol Boru Hattına Destek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının açılmasını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rubio'nun, "Irak Hükümeti'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası şirketlerle, hem ABD'liler hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak olan Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rubio, açıklamasında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve üst düzey yetkililerin bu ilerlemeyi mümkün kılmak için gösterdikleri kararlı çabaları takdir ettiğini vurguladı.

"Bu anlaşma, ABD ve Irak arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ortaklığı güçlendirecek." değerlendirmesinde bulunan Rubio, bu gelişmenin, ABD şirketleri için Irak genelinde daha istikrarlı bir yatırım ortamını teşvik edeceğini, bölgesel enerji güvenliğini artıracağını ve Irak'ın egemenliğini güçlendireceğini belirtti.

Rubio'nun açıklamasından kısa süre önce IKBY Başbakanı Barzani, IKBY, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) arasında bugün yapılan anlaşma sonucu, bölgedeki petrol kuyularının bir kere daha dünya petrol piyasalarına açıldığını duyurmuştu.

Petrol anlaşması

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı dün, petrol ihracatının başlaması için yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma imzalandığını, petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığının kararının beklendiğini açıklamıştı.

Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, bugün sosyal medyada yayımladığı mesajında IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak Petrol Bakanlığınca devralınacağını ve söz konusu petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini bildirmişti.