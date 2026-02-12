ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı'ndan "Irak'ta hükümet tamamen bağımsız kalmalı" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nuri el-Maliki'nin başbakan adaylığına tepki göstermesinin ardından ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak'ta kurulacak herhangi bir hükümetin "tamamen bağımsız kalması gerektiğini" söyledi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Harris, Irak Ulusal Yaklaşım Koalisyonu Başkanı Abdülhüseyin el-Musavi ile bir araya geldi.

Harris ve Musavi'nin, "Amerikalılar ve Iraklılar için somut faydalar sağlayacak şekilde ABD ile Irak arasındaki güçlü ortaklığın önemini" ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın egemenliğinin korunması, bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularındaki ortak çıkarları güçlendirme çerçevesinde görüşmenin yapıldığı ifade edildi.

Harris'in görüşmede, ABD'nin "İran'ın Irak'taki istikrarı bozucu faaliyetlerine karşı koymak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu" söylediği aktarıldı.

Irak'ta hükümet kurma çalışmalarına ilişkin Harris'in, "Irak'ta (kurulacak) herhangi bir hükümet tamamen bağımsız kalmalı ve tüm Iraklıların çıkarlarına odaklanmalı" vurgusunu yaptığı kaydedildi.

Irak'ta hükümet kurma çalışmaları

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.

Ancak Maliki'nin başbakan seçilme ihtimaline ABD Başkanı Donald Trump tepki göstermişti.

Trump'ın tepkisi sonrası Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı iddia edilse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu gösteren açıklamalar yapmıştı.

Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.