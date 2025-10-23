Haberler

ABD'den Haiti'ye Çete Mücadelesinde Yeni Adımlar

ABD yönetimi, Haiti'deki çetelerin cezasızlık döneminin sona erdiğini belirterek, çokuluslu güvenlik destek misyonunu güçlendirdi. Ülkede çete şiddeti ve istikrarsızlıkla mücadelede kararlılık vurgulandı.

ABD yönetimi, kriz içindeki Karayip ülkesi Haiti'de istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çabaların önemini vurgulayarak bu ülkedeki çeteler için "cezasızlık döneminin sona erdiğini" bildirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada, "Uzun ve zorlu bir tarihe sahip olan Haiti, gerçekten bir dönüm noktasında bulunuyor. Ülke, benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya." dedi.

Çete şiddetinin etkilerinin Haiti'nin yanı sıra Karayip bölgesini ve batı yarım kürenin istikrarını da tehdit ettiği değerlendirmesi yapan Waltz, "Şiddeti teşvik eden ve ülkenin istikrarı ile yönetimini baltalayan çete liderleri için cezasızlık dönemi sona erdi." diye konuştu.

???????Waltz, BMGK'nin Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) misyonunun 12 ay süreyle "Çete Bastırma Gücü" (GSF) adlı bir yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren karar tasarısını onaylamasını ve çete liderlerine yönelik yaptırımları uzatmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

ABD'nin, Haiti'nin güvenliğini baltalayan ve terör çetelerini silahlandırıp finanse eden kişileri hedef alma konusunda kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Waltz, bu kapsamda gözaltılar, mali yaptırımlar, vize ve göçmenlik kısıtlamaları dahil, mevcut tüm araçların kullanılacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'ye yönelik yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı almıştı.

Yıllardır çete şiddeti ve siyasi istikrarsızlıkla mücadele eden Haiti'de, başkent Port-au Prince'in yaklaşık yüzde 80'inin silahlı çetelerin kontrolünde olduğu belirtiliyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de kıtlık tehlikesi yaşanırken çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Haiti genelinde nisan-haziranda 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

Ülkede yaklaşık 5,5 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
