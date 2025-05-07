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ABD'den Gazze'ye Yardımda Önemli Gelişme Bekleniyor

ABD'den Gazze'ye Yardımda Önemli Gelişme Bekleniyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Gazze'ye yardımların ulaşması konusunda çok iyi bir gelişme olacağını duyurdu. Bruce, yeni bir yardım vakfı ile ilgili bilgi verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in tam bir abluka uyguladığı Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda yakın zamanda "çok iyi bir gelişme" yaşanacağını bildirdi.

Bruce, günlük basın toplantısında Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'ye yardımların yeni bir vakıf üzerinden yapılacağı duyumuyla ilgili soruya Burce, "Öncelikle, Gazze'ye yardım ulaştırma konusunu konuşanlar için çok önemli bir duyurunun önüne geçmeyeceğim. Bu bilginin, kesinlikle birkaç gün içinde açıklanacağını düşünüyorum." dedi.

Bruce, söz konusu vakıfla ilgili Birlemiş Milletler (BM) bünyesinde bazı itirazların yükselmesiyle ilgili ise "şikayetlerin ne olabileceği veya bundan kimin mutsuz olduğu konusunda" da yorum yapmak istemediğini belirtti.

Yeni yardım kuruluşunun duyurusunun yapılmasıyla birçok kişi gibi kendisinin de söyleyecek çok şeyi olacağını ifade eden Bruce, "Bu çok iyi bir haber olacak, bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel etkisine değinen Bruce, "Başkan'ın Gazze'ye yardım konusundaki ilgisi ve bunun çözülmesine yönelik kişisel katılımı ve taahhüdü, işleri daha hızlı hareket ettiren bir şey." şeklinde açıklama yaptı.

Bruce, Gazze konusunda atılan adımların ve Yemen'deki Husilerle ilgili yaşanan gelişmelerin, ABD'nin İran ile yaptığı ve yapmayı planladığı görüşmelerden bağımsız olduğunu, bunların haftalar ve aylar süren çalışmaların ürünü olduğunu vurguladı.

İsrail, mart ayının başında aldığı bir kararla, Gazze'ye her türlü insani yardımı tamamen durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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