ABD'den Gazze için Uluslararası Güvenlik Gücü Taslağı

(ANKARA)- ABD, Gazze ile ilgili görev gücü taslağını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundu. Taslak, Gazze'de en az iki yıl süreyle görev yapacak ve "geniş yetkilerle donatılmış uluslararası bir uygulama gücü" kurulmasını öngörüyor.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de görev yapacak askeri birlikler için karar taslağını sundu. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, "Hassas ama gizli değil" notu yer alan taslak, "ABD ve diğer katılımcı ülkelere 2027 sonuna ve potansiyel olarak daha uzun bir süreye kadar Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama konusunda kapsamlı bir yetki" içeriyor.

"Barış gücü değil, uygulama gücü"

Amerikan basınına konuşan bir yetkili, kurulması planlanan Gazze Uluslararası Güvenlik Gücü'nün (ISF) "Barış gücü değil, uygulama gücü olacağı"nın altını çizdi. Taslakta, ISF'nin temel görevi, "Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması sürecini sağlayarak bölgedeki güvenlik ortamını istikrara kavuşturmak" olarak tanımlandı.

Bu görev, "Askeri, terör ve saldırı altyapısının yıkılması ve yeniden inşasının önlenmesi" ile "devlet dışı silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak imha edilmesi" adımlarını içerecek. Gücün ayrıca "Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınırlarını güvence altına alması, sivilleri ve insani yardım koridorlarını koruması ve Filistin polis gücünü eğitmesi" de görev tanımında yer alıyor.

Donald Trump başkanlığında "Gazze Barış Kurulu"

Taslak, ISF'nin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği belirtilen bir "Gazze Barış Kurulu" oluşturulmasını hedefliyor. Bu kurulun da en az 2027 sonuna kadar görevde kalması planlanıyor. ISF, tasarıya istinaden, katılımcı ülkelerin askerlerinden oluşacak ve bu Barış Kurulu ile istişare edilerek kurulacak. Sahadaki konuşlanma ise "Barış Kurulu'nun kabul edebileceği birleşik komuta altında" gerçekleşecek.

Barış Kurulu, aynı zamanda "Gazze'nin kamu hizmetleri ve idaresinin günlük işleyişinden sorumlu olan, yetkin Filistinlilerden oluşan teknokratik ve apolitik bir komiteyi" denetleyip, gerektiğinde destekleyecek.

İlk birlikler için hedef, Ocak 2026

Barış Kurulu, Filistin Yönetimi "reform programını tatmin edici bir şekilde tamamlayana kadar 'geçiş dönemi' yönetim organı" olarak hareket edecek. Bu sıfatla, Gazze'nin yeniden inşası için öncelikleri belirleme ve fon sağlama yetkisine sahip olacak. Yardımların ise "BM, Kızılhaç ve Kızılay gibi Barış Kurulu ile çalışan kuruluşlarca sağlanacağı" belirtildi.

ABD'li yetkili, "Taslağın ilerleyen günlerde BMGK toplantısında müzakere edileceğini ve gelecek haftalarda oylanarak 2026 yılının Ocak ayına kadar Gazze'ye ilk birliklerin gönderilmesinin hedeflendiğini" ifade etti.

Karar taslağında, ISF'nin görevini yerine getirmek için "uluslararası hukuk dahil gerekli tüm önlemleri alma yetkisine sahip olması" ve operasyonların "Mısır ve İsrail ile yakın istişare ve işbirliği içinde yürütülmesi"ni öngörüyor.