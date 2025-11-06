ABD'den Gazze İçin Uluslararası Güç Planı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Güvenlik Konseyinin " Gazze'ye uluslararası güç konuşlandırılması" kararını oylaması öncesi düzenlediği üst düzey toplantıya katılımın "güçlü desteğe" işaret ettiğini bildirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinin açıklamasına göre Waltz, "E10" şeklinde bilinen BM Güvenlik Konseyinin seçilmiş üyeleri Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali temsilcilerini üst düzey toplantıya çağırdı.

Toplantıya Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de davet edildi.

Toplantıya katılımların "karara yönelik bölgesel desteği" yansıttığı kaydedilirken, toplantıda Gazze'de istikrar ve barışı ilerletme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı aktarıldı.

"(ABD Başkanı) Trump'ın cesur liderliği altında ABD, BM'de yine sonuç üretecek, sonu gelmez laflar değil." ifadesi kullanılan açıklamada, tarafların Trump'ın Orta Doğu'da "kalıcı barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek" fırsatını değerlendirdiği savunuldu.

Waltz, Daimi Temsilciliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da "Gazze kararını sunmak için tarihi bir toplantı yaptıklarını" bildirdi.

Açıklamada Waltz, "Mısır, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye de bize katıldı. Gazze kararına ve Trump'ın cesur 20 maddelik Barış Planı'na güçlü destek." ifadesini kullandı.

Plan

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'de gelecek hafta yapılması planlanıyor.

İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF'nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.