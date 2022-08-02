ABD'den El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'ye operasyon iddiası NEW ABD'nin Afganistan'da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. NEW ABD'nin Afganistan'da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı. ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, yerel saat ile 19.30'da Beyaz Saray'ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi. Güncel AA / Islam Doğru Tam Gemi Şok Denemeleri Beyaz Saray Afganistan Güncel Haberler

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