ABD'den Çin'e, "Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur" uyarısı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Rusya'ya askeri malzeme desteği vermesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Çin'den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialara değindi.

Bu konudaki istihbaratın ve atılacak adımların detaylarına giremeyeceğini belirten Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı toplantıya işaret etti.

Psaki, "Sullivan, burada açıkça, Çin'in Rusya'ya askeri yardım ve diğer yardımlar vermesinin yaptırımların delinmesi ve savaşın desteklenmesi anlamına geldiğini ve bunun sonuçları olacağı konusunda Çin'i uyardı. Ancak bu sonuçların ne olacağı konusunda detay veremem. Bu konuda ortak ve müttefik ülkeler ile görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı da "sonuçlar" konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da düzenlediği günlük basın toplantısında, benzeri iddialara değindi.

Sullivan'ın Yang ile Roma'daki görüşmesinde, Ukrayna meselesini geniş bir şekilde ele aldığını belirten Price, bu konuşmanın detaylarına giremeyeceğini aktardı.

Price, ABD'nin ve Batının Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırımlarının ortada olduğuna işaret ederek, "Çin, Rusya'ya askeri anlamda ya da yaptırımları delecek şekilde yardım ederse bunun sonuçları olur." diye konuştu.

Çin'in Rusya'ya askeri ve ekonomik yardıma istekli olduğu yönünde ABD'nin NATO müttefiklerine diplomatik yazışma ile bilgi verdiği yönündeki haberler konusunda ise Price, "Bu konunun detaylarına girmeyeceğim, Rusya'nın saldırgan tavrına ilişkin endişelerimizi elbette müttefiklerimizle konuşuyoruz fakat bunun detaylarına burada giremem." dedi.

Türkiye, Fransa, Almanya ve İsrail'in Rusya ile görüşmelere katılmasından çok memnunuz"

Psaki, basın toplantısında Ukrayna savaşı konusunda yaşanan son gelişmelere değindi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ve Rusya arasında yapılan görüşmeleri desteklediklerini belirten Psaki, "Ancak bugüne kadar Putin'in durmaya niyetli olduğuna ilişkin bir işaret görmedik." ifadesini kullandı.

Psaki, "Müttefiklerimiz, Türkiye, Fransa, Almanya ve İsrail'in Rusya ile görüşmelere katılmasından çok memnunuz. Ancak diplomasi ancak her iki taraf da iyi niyetle hareket ederse sonuca ulaşır. Biz süreci yakından izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"3. Dünya Savaşı bizim çıkarımıza değil"

Biden'ın yakın zamanda Avrupa'ya gideceği iddialarına ilişkin ise Psaki, "Şu anda masada birçok şey var ancak net bir karar verilmiş değil." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya gerekli her türlü yardımı sağladığının altını çizen Psaki, "Ancak bir taraftan da kendi ulusal güvenlik çıkarlarımızı düşünmemiz lazım. Ukrayna'ya asker göndermek bizim çıkarımıza değil. 3. Dünya Savaşı bizim çıkarımıza değil." ifadelerini kullandı.