ABD'den Cezayir'in bölgedeki 'barış ve güvenliği sağlama' rolüne destek

ABD Dışişleri Bakanlığının silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Cezayir'in Afrika'nın Sahel bölgesi başta olmak üzere bölgedeki "barış ve güvenliği sağlama" çabalarından minnet duyduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Cezayir'in Afrika'nın Sahel bölgesi başta olmak üzere bölgedeki "barış ve güvenliği sağlama" çabalarından minnet duyduğunu belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un başkentteki Muradiye Sarayı'nda, ABD Dışişleri Bakanlığının silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Jenkins ile ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Aubin'i kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan Cezayir Devlet Radyosu'nun haberine göre, Jenkins, Cumhurbaşkanı Tebbun ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, ABD-Cezayir ortaklığı ile uluslararası ve bölgesel güvenlik konularını ele aldıklarını ifade etti.

Jenkins, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel güvenlik konularında görüş birliği içinde olduklarına dikkati çekerek, "ABD, Cezayir'in Sahel dahil olmak üzere bölgede barış ve güvenliği tesis etmeye yönelik sürekli çabalarından dolayı minnettardır." ifadesini kullandı.

ABD ile Cezayir'in "terörle mücadele" ve bölgede barış ve refahı artırma noktasındaki ortaklığının güçlü kalmaya devam edeceğini vurgulayan Jenkins, iki ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirme amacıyla bu yüksek düzeyli işbirliğini sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

ABD'li şirketlerin Cezayir'de yatırım fırsatlarını değerlendirmek için ciddi fırsat arayışında olduğuna işaret eden Jenkins, bu bağlamda ABD'nin "Cezayir'i ekonomisini çeşitlendirme konusunda desteklediğini" vurguladı.