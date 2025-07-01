ABD'den BM Raportörü Albanese'ye Kınama Talebi

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ABD, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin antisemitik ve İsrail karşıtı söylemlerini artırdığını savunarak, kınanmasını ve görevden alınmasını talep etti.

NEW ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek, Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını talep etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, söz konusu talebe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin, 1967'den bu yana işgal altında bulunan Filistin topraklarında insan hakları durumu konusundaki BM Özel Raportörü Albanese'nin faaliyetlerine ilişkin "ciddi endişelerini" BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir kez daha ilettiği belirtildi.

ABD'nin Genel Sekreteri, Albanese'nin faaliyetlerini kınamaya ve görevden alınması çağrısında bulunmaya davet ettiği aktarılan açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, Albanese'nin, uzun süredir sürdürdüğü "antisemitik söylemler" ve "İsrail karşıtı önyargılı tutumu" daha da şiddetlendirdiği savunuldu.

Albanese'nin soykırım iddialarının da asılsız olduğu öne sürülen açıklamada, Albanese'nin "kötü niyetli antisemitizmi" ve "terörizme verdiği destek" nedeniyle bu göreve uygun olmadığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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