ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Karar Taslağına Veto
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Gazze'de derhal ateşkes ve insani yardım kısıtlamalarının kaldırılması talebini içeren karar taslağını oyladı. ABD, taslağı veto etti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Haziran (Xinhua) -- New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında karar taslağı oylayan temsilciler, 4 Haziran 2025.
ABD çarşamba günü, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımlar üzerindeki tüm kısıtlamaların derhal kaldırılmasını talep eden BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel