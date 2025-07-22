ABD'den BM'de Barışçıl Çözüm Çağrısı

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Çin ve Rusya ile "diğer üyelere" uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaparken, birçok ülkenin aksine İsrail'e değinmekten kaçındı.

Shea, BM Güvenlik Konseyi'nde ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

ABD'nin 80 yıl önce, iki dünya savaşının yarattığı yıkımın ardından daha iyi bir gelecek tasavvur etmek için dünya uluslarını bir araya getirdiğini kaydeden Shea, şunları söyledi:

"Bu uluslar, gelecek nesilleri savaş felaketinden korumayı amaçlayan BM'yi kurdular. Bu uluslar, barışçıl bir dünyada dahi devletler arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkabileceğini, bu anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini kararlaştırdılar. ABD BM Şartı'nda tüm dünyada yer alan bu temel kurucu ilkeye sıkı bir şekilde inanmaktadır."

Shea, ABD'nin anlaşmazlık içindeki taraflarla, mümkün olan her yerde barışçıl çözümler bulmak amacıyla çalışmaya devam ettiğini belirterek, yalnızca son 3 ay içinde, ABD liderliğinin İsrail ile İran, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Ruanda ve Hindistan ile Pakistan arasında tansiyonun düşürülmesini sağladığını savundu.

"Anlaşmazlık ya da çatışma içinde olan tüm BM üyesi devletlere çağrıda bulunuyoruz: Bu ülkelerin örneğini takip edin ve anlaşmazlıklarınızı çözmek, şiddeti durdurmak için her türlü çabayı gösterin." diyen Shea, özellikle Ukrayna'da bir ateşkes çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Shea, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarına son vermesi ve BM Şartı uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Diğer BM üyesi devletlere de Rusya'nın saldırganlığını sürdürmesine olanak sağlayan desteklerini kesme çağrısında bulunan Shea, "Bu savaş sona ermeli." dedi.

Shea, Çin'e de bir kez daha çağrıda bulunduklarını dile getirerek, Çin'in "1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi" kapsamında kurulan tahkim mahkemesinin 2016 tarihli kararına uymasını talep etti.

BMGK oturumuna katılan birçok ülkenin aksine Gazze'deki duruma hiç değinmeyen Shea'nın, özellikle Rusya ve Çin'i hedef alması; diğer BM üyelerine uluslararası yükümlülüklerine uyma ve barışçıl çözümü tercih etme çağrısında bulunması ancak İsrail'den hiç söz etmemesi dikkati çekti.

Uluslararası mekanizmaları eleştirdi

Shea, yıllar içinde uluslararası toplumun devletlerin anlaşmaya varmasına yardımcı olması için güçlü mekanizmalar geliştirdiğini belirterek, "Ancak bu mekanizmaların bazıları kusurludur. Zira belirli ülkelere karşı önyargılı hareket etmekte veya tüm devletlerin egemenliğine zarar verecek şekilde yetkilerini aşmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu tür "aşırılıklara" kesin bir şekilde karşı çıktığının altını çizen Shea, ülkesinin uluslararası barış ve güvenliğe gerçek katkı sağlayan girişimleri desteklediğini iddia etti.

Shea, "Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü kolaylaştırmayı amaçlayan kurumların ve yapıların, devletlerin egemenliğine ve BM Şartı'nda yer alan ilkelere uygun biçimde çalışması hayati önemdedir." mesajını verdi.