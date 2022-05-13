ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı

AA - Hakan Çopur - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Blinken, yazılı açıklamasında, Al Nahyan'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını, ailesi, yakınları ve BAE halkına başsağlığı dilediklerini belirtti.

Blinken, ABD ile BAE arasındaki ilişkilere büyük katkılar yaptığını kaydettiği Al Nahyan'ın ABD'nin gerçek bir dostu olduğunu ve her zaman hatırlanacağını ifade etti.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Halife, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title