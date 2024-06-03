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ABD'den 2024 Hac Kafilesi Yola Çıktı

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Amerika Diyanet Merkezi tarafından organize edilen 2024 Hac kafilesi, kutsal topraklara yolculuğa başladı. ABD genelindeki Türk vatandaşları gruplar halinde havalimanlarından hareket etti. Hac ibadeti öncesinde sağlıklı bir hac için gerekli bilgi ve eğitimler verildi. ABD hacı adayları, İstanbul Havalimanı'nda buluşacak ve Cidde'ye uçacaklar.

NEW ABD'nin Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi (Diyanet Center of America-DCA) tarafından organize edilen 2024 Hac kafilesinin kutsal topraklara yolculuğu başladı.

ABD genelinde Diyanet Merkezine aracılığıyla 120 hacı değişik şehirlerden gruplar halinde havalimanlarından hac yolculuğu için hareket etti.

ABD Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca, AA'ya yaptığı açıklamada, "Amerika Diyanet Merkezi olarak Amerika'da yaşayan yüzden fazla Türk vatandaşımızı 'Allah'ın Misafirleri' olarak Beytullah'a uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kanca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çatısı altında yapılacak hac ziyaretinde, Amerika'da yaşayan hacı adaylarını yolculuğa çıkmadan önce sağlıklı bir hac için tüm bilgi ve eğitimleri verdiklerini belirtti.

"Amerika'dan hacca gitmenin tek adresi Diyanet Center of America" diye konuşan Kanca, hac ibadetinin dışında ayrıca yıl içinde Umre programlarının bulunduğunu da belirterek, "Vatandaşlarımızın Beytullah'a olan hasretini gidermeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-"Dünyadaki kardeşlerimiz için dualar edeceğiz"

ABD hac kafile başkanı New York Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos, AA muhabirine bu yıl Los Angeles'tan Atlanta'ya, Boston'dan Dallas'a kadar ABD'nin değişik şehirlerden hacca niyet eden adayların kutsal yolculuğunun başladığını söyledi.

Tos, "Amerika Diyanet Merkezimizin organizasyonunda her yıl olduğu gibi bu sene de kutsal topraklara gitmek için can atan hacı adaylarımızla yola çıkıyoruz. Orada, bir nevi mahşerin provasını temsil eden dünyanın dört bir yanından farklı dil, renk ve kültürden Müslüman kardeşlerimizle buluşup haccın rükunlarını yerine getireceğiz, dünyadaki kardeşlerimiz için dualar edeceğiz." dedi.

ABD kafilesindeki hacı adaylarının İstanbul Havalimanında buluşacağını belirten Tos, oradan da hep birlikte Cidde'ye uçacakları bilgisini paylaştı.

Tos, ABD hacı adaylarının kutsal toprakları ziyaretinin 3 hafta süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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