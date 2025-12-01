ABD'deki Yüksek Gümrük Vergileri Otomobil Satışlarını Etkiliyor

NEW YORK, 1 Aralık (Xinhua) -- ABD'de yüksek gümrük vergileri, devam eden enflasyon ve daralan iş piyasası, daha fazla Amerikalının otomobil satın alma kararlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Wall Street Journal'da pazar günü yayımlanan haberde, "Otomobil alıcıları daha küçük modellere yöneliyor, ikinci el araç satın alıyor, daha uzun vadeli otomobil kredileri çekiyor ve indirim fırsatları bekliyor" denildi.

ABD'nin elektrikli araç pazarında keskin bir aşağı yönlü hareket yaşandığına da dikkat çekilen haberde, elektrikli araçlara yönelik 7.500 ABD doları tutarındaki vergi indiriminin eylül ayında sona ermesiyle yüz binlerce potansiyel satışın rafa kalktığı ve sektörün ağır bir yük hissettiği vurgulandı.

ABD yönetiminin, nisanda ithal araçlara yüzde 25 gümrük vergisi, mayısta da otomobil parçalarına ek yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin, hem ithal hem de yerli üretim araçların fiyatlarının yükselmesine neden olduğu kaydedildi.

ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü yayımladığı rapora göre ekim başından kasım ortasına kadar ABD'deki toplam tüketici harcamaları daha da gerilemiş durumda.

Michigan Üniversitesi'nin kasımda yayımladığı tüketici hassasiyeti endeksine göre bu düşüş, Amerikalıların artık daha ihtiyatlı davranmaya başladığını gösteriyor. Endekse göre çoğu iş olanakları konusunda karamsar, enflasyon konusundaysa endişeli olan Amerikalılar harcamalarını kısmak zorunda kalıyor.