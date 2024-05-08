ABD'deki Üniversitede Filistin'e Destek Kampı Kaldırıldı
ABD'deki George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde polis, öğrencilerin Filistin'e destek için kurdukları kampı kaldırdı. Polis, göstericilere uyarı yapmasına rağmen bazılarına müdahale etti ve kamp alanını dağıttı. Benzer protestoların dünyanın dört bir yanında devam ettiği belirtiliyor.
ABD'deki George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde polis, öğrencilerin Filistin'e destek için kurdukları kampı kaldırdı.
Başkent Washington'da bulunan üniversitede öğrencilerin çıkardığı GW Hatchet gazetesinin haberine göre polis, yerel saatle 03.30 sularında kamp kuran göstericileri, alandan ayrılmaları konusunda uyardı.
Uyarılara uymayan bazı göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, göstericilerin kamp alanına girmelerine engel olmaya çalıştı.
Polis, 10'dan fazla kişiyi gözaltına alarak kampüsteki Filistin'e destek kampını dağıttı.
Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan; öğrencilerin İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarını kınayarak okul yönetimlerinden "Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini" talep ettikleri protestolarda, ABD'deki üniversitelerin birçoğunda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.