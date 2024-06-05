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ABD'deki Üniversite Mezunları Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

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New York Şehir Üniversitesi mezunları, mezuniyet töreninin yapıldığı alanda Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Gösteride, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkat çekildi ve üniversite yönetiminden İsrail'le bağlarını kesmeleri istendi.

NEW ABD'deki New York Şehir Üniversitesinden (City University of New York-CUNY) bu yıl mezun olan öğrenciler, mezuniyet töreninin yapıldığı alanın önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

CUNY öğrencilerinin, mezuniyet töreninin yapıldığı Barclays Center önünde düzenlediği gösteride, "Gazze'deki tüm üniversiteler yıkılmışken mezuniyeti kutlamayı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öğrencilerin keplerini Filistin bayrağı ile süslediği gösteride, "Soykırımcı Biden gitme vaktin geldi", "Özgür Filistin istiyoruz" sloganları atıldı.

İsrail'in Filistin'de aylardır sürdüğü saldırılara dikkati çekmek için ellerini kırmızıya boyayan öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail'le bağını kesmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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