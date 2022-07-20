ABD'deki Türk girişimci Hamdi Ulukaya, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri grubuna atandı - Haberler

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ABD'deki Türk girişimci Hamdi Ulukaya, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri grubuna atandı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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ABD'deki Türk girişimci Hamdi Ulukaya, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri grubuna atandı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'yı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üyesi olarak atadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'yı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üyesi olarak atadı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Dünyanın karşı karşıya olduğu insani krizlerin ortasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'yı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri savunucuları grubuna dahil etmeye karar verdi." dedi.

Haq, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, dünyanın 2030'a kadar daha sağlıklı, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için belirlediği plandır. Sayın Hamdi Ulukaya'yı, iş ve insani yardım alanında ilham verici lider olarak bu savunucular grubuna davet etmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye'den Hamdi Ulukaya, mültecilerin küresel entegrasyonu ve herkesin iyi gıdaya erişimi için çalışan bir iş adamı, aktivist ve hayırseverdir. Vakfı, dünya çapında 25 milyondan fazla mülteciye ekonomik fırsatlar sağlamak için özel sektörü harekete geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Guterres'in daha önce aynı gruba üye atadığı kişiler arasında, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Jeffrey Sachs, senarist Sheikha Moza bint Nasser, yapımcı ve film yönetmeni Richard Curtis, iklim eylemi ve yerli hakları aktivisti Hindu İbrahim gibi isimler yer alıyor.

BM tarafından 2015'te yürürlüğe konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 13 diğer hedef arasında dünyanın karşı karşıya olduğu yoksulluk, açlık, eğitim ve iklim değişikliği gibi çeşitli zorluklara karşı mücadele ederek küresel barışı sağlamayı amaçlıyor.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Hamdi Ulukaya Güncel Haberler

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