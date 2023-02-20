ABD'deki tren kazasından yayılan kimyasallardan etkilenenler için klinik açılacak

NEW ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazanın yaşandığı bölgede, halkın sağlık taramasından geçirilmesi için klinik açılacak.

NEW ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazanın yaşandığı bölgede, halkın sağlık taramasından geçirilmesi için klinik açılacak.

Ohio Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı East Palestine bölgesinde yaşayan sakinlerin artan sağlık endişelerini gidermek için yarın bir klinik açılacağı ve isteyen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Bölge halkının bir çoğu, kaza sonrasında sağlık sorunlarından şikayetçi olurken, kimyasal atıkların karıştığı dere ve etrafında ölü balık ve tavukların bulunduğu iddia ediliyor.

Çevre Koruma Ajansı (EPA), kazada çevreye yayılan vinil klorür içeren kimyasal maddenin karaciğer kanser riskini artırabilecek bir kanserojen olarak adlandırdı.

Eyalet başsavcılığı, tehlikeli kimyasal madde taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından demir yolu şirketi Norfolk Southern'a karşı yasal işlem başlatmayı planladığını açıklamıştı.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.

Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern da yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.