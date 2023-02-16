ABD'deki Tren Kazası Sağlık Endişelerine Neden Oldu
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DOĞU FİLİSTİN, 16 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Doğu Filistin kasabası yakınlarında tehlikeli madde içeren bir trenin raydan çıktığı bölgede yetkililerin çalışmaları devam ediyor.
DOĞU FİLİSTİN, 16 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Doğu Filistin kasabası yakınlarında tehlikeli madde içeren bir trenin raydan çıktığı bölgede yetkililerin çalışmaları devam ediyor.
3 Şubat'ta gerçekleşen olayda Norfolk Southern'a ait 50 vagon raydan çıkmıştı. Raydan çıkan vagonlar arasında tehlikeli madde içeren 20 vagon da vardı.
Kazanın ardından kasaba ve çevresinde yaşayanlar sağlıkları konusunda korku içinde olduklarını belirtiyor. Kazanın çevresel etkilerine ilişkin endişeler ise büyüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel