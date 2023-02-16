ABD'deki Tren Kazası Sağlık Endişelerine Neden Oldu Güncel Haberler DOĞU FİLİSTİN, 16 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Doğu Filistin kasabası yakınlarında tehlikeli madde içeren bir trenin raydan çıktığı bölgede yetkililerin çalışmaları devam ediyor. ABD'nin Ohio eyaletinin Doğu Filistin kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta raydan çıkan vagonların bulunduğu bölgede kontamine suyu boşaltan işçiler, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Phil Zhang/Xinhua) DOĞU FİLİSTİN, 16 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Doğu Filistin kasabası yakınlarında tehlikeli madde içeren bir trenin raydan çıktığı bölgede yetkililerin çalışmaları devam ediyor. 3 Şubat'ta gerçekleşen olayda Norfolk Southern'a ait 50 vagon raydan çıkmıştı. Raydan çıkan vagonlar arasında tehlikeli madde içeren 20 vagon da vardı. Kazanın ardından kasaba ve çevresinde yaşayanlar sağlıkları konusunda korku içinde olduklarını belirtiyor. Kazanın çevresel etkilerine ilişkin endişeler ise büyüyor. ABD'nin Ohio eyaletinin Doğu Filistin kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta raydan çıkan vagonların bulunduğu bölgede bir ekskavatörle kontamine toprak kazılıyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Phil Zhang/Xinhua) ABD'nin Ohio eyaletinin Doğu Filistin kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta raydan çıkan vagonlar, demiryolunun yanında toplanmış şekilde görülüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Phil Zhang/Xinhua) ABD'nin Ohio eyaletinin Doğu Filistin kasabası yakınlarında 3 Şubat'ta raydan çıkan vagonlar, demiryolunun yanında toplanmış şekilde görülüyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Phil Zhang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Filistin Ohio Güncel Haberler

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