ABD'deki trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'deki trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi öldü

ABD'deki trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi öldü

NEW ABD'nin Illinois eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

NEW ABD'nin Illinois eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet Polisi, Chicago'nun yaklaşık 90 kilometre kuzeybatısındaki Hampshire kentine yakın otobanda bir minibüs ile otomobilin sabah saatlerinde kafa kafaya çarpıştığını açıkladı.

Kazaya ters yönde hızla gittiği belirtilen minibüsün sebep olduğu düşünülürken, minibüste bulunan 1 kadın ve 5 çocukla diğer aracın kadın sürücüsünün olay yerinde öldüğü bildirildi.

Minibüs şoförünün de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, hayatını kaybeden çocukların 5 ila 13 yaş aralığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Illinois Chicago Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title