ABD'deki trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi öldü NEW ABD'nin Illinois eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. NEW ABD'nin Illinois eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Polisi, Chicago'nun yaklaşık 90 kilometre kuzeybatısındaki Hampshire kentine yakın otobanda bir minibüs ile otomobilin sabah saatlerinde kafa kafaya çarpıştığını açıkladı. Kazaya ters yönde hızla gittiği belirtilen minibüsün sebep olduğu düşünülürken, minibüste bulunan 1 kadın ve 5 çocukla diğer aracın kadın sürücüsünün olay yerinde öldüğü bildirildi. Minibüs şoförünün de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, hayatını kaybeden çocukların 5 ila 13 yaş aralığında olduğu bilgisi paylaşıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Güncel AA / Islam Doğru Tam Gemi Şok Denemeleri Illinois Chicago Güncel Haberler

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