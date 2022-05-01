ABD'deki Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Trabzonspor taraftarlarının kolbastı dansı yapması NEW YORK - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un ABD'deki taraftarları, New York Times meydanında kutlama yaptı.
Trabzonspor taraftarlarının kolbastı dansı yapması NEW YORK - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un ABD'deki taraftarları, New York Times meydanında kutlama yaptı.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel