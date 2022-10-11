ABD'deki Temasları Devam Eden Kılıçdaroğlu'ndan, Gazetecilerin Türkiye'deki Tartışmalar ile İlgili Sorularına Yanıt: "Şu Anda Oradaki Kısır...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti devam ediyor. Boston’dan ayrılıp, Washington’a hareketinden önce Kılıçdaroğlu, kendisini takip eden gazetecilerin; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve Türkiye’nin iç gündemi ile ilgili sorularına “Şu anda oradaki kısır tartışmanın tamamen dışında kalmak istiyorum. Buraya girdiğiniz andan itibaren… Biz bunu niye yaptık o zaman?” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu sorulara, Türkiye’ye dönerken uçakta yanıt vereceğini söyledi.

DUYGU GÜVENÇ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti devam ediyor. Boston'dan ayrılıp, Washington'a hareketinden önce Kılıçdaroğlu, kendisini takip eden gazetecilerin; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve Türkiye'nin iç gündemi ile ilgili sorularına "Şu anda oradaki kısır tartışmanın tamamen dışında kalmak istiyorum. Buraya girdiğiniz andan itibaren… Biz bunu niye yaptık o zaman?" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu sorulara, Türkiye'ye dönerken uçakta yanıt vereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ikinci gününde devam ediyor. Kılıçdaroğlu, bugün ilk olarak Boston'da akademisyen, fikirlere yaptığı büyük yatırımlarla bilinen melek yatırımcı Joel Shulman ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesini; Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ve Harvard Üniversitesi'ndeki akademisyenlerle temaslarının ardından yaptığına dikkat çekildi. Görüşmenin, CHP iktidarında; Türkiye'de yapılacak teknoloji yatırımları için bir ön görüşme niteliğinde olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra; Boston'dan ayrılmadan önce, müzisyen Prof. Mehmet Ali Sanlıkol ile bir araya geldi. 'Laptoplu Gezgin' takma isimli YouTuber Oğuzhan Yıldız ve MIT öğrencileri ile de görüştü.

"HİÇBİR ZAMAN BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA CEVAP VERMEDİM Kİ…"

Kılıçdaroğlu, Boston'dan ayrılmadan önce; ABD temaslarını takip eden gazetecilerin Türkiye'deki gündemi hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, "Ne oldu?" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ile ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "E olsun, ne olacak. Ben hiçbir zaman Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevap vermedim ki…" karşılığını verdi.

"DÖNÜŞTE BOL BOL KONUŞURUZ"

Bahçeli'nin "Cemevleri ibadethanedir" sözlerinin ve Türkiye'deki tartışmaların sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Şu anda oradaki kısır tartışmanın tamamen dışında kalmak istiyorum. Buraya girdiğiniz andan itibaren… Biz bunu niye yaptık o zaman?" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularına Türkiye'ye dönüşte uçakta yanıt vereceğini belirtti, "Dönüşte bol bol konuşuruz" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra iki gündür konakladığı otelden ayrıldı. Boston'a geldiğinde olduğu gibi, Bostan'dan ayrılırken de Kılıçdaroğlu ve CHP Heyetini Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen uğurladı.